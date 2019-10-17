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17 жовтня • оновлено в 16:02
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Пересилав поштою: в Києві затримали власника інтернет-магазинів наркотиків

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У Києві у чоловіка вилучили наркотики на суму в 10 мільйонів гривень. Він продавав їх через мережу інтернет-магазинів заборонених речовин.

"Маркети" діяли в різних містах: в столиці, Львові, Харкові та Одесі – через "закладки", в інші населені пункти їх пересилали поштою, повідомили на сторінці київської поліції в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пакети з психотропами організатор інтернет-магазинів відправляв під виглядом торгового бренду, з рекламними візитками і магнітиками з логотипами.

"Правопорушника затримали, коли він отримував посилку на відділенні пошти. Оглянувши відправлення, ми знайшли 7 кг амфетаміну та 10 кг психоторопов", – повідомив заступник начальника управління по боротьбі з наркозлочинністю Юрій Контивицький.

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У Києві затримали наркоторговця

поліція Києва

У Києві затримали наркоторговця

У Києві затримали наркоторговця

поліція Києва

Він уточнив, що також у посилках підозрюваного знайшли канабіс, екстазі, ЛСД і інші наркотики. Про затриманого відомо, що це – киянин 28-річний, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Як писав OBOZREVATEL, у березні Генеральна прокуратура України разом із Службою безпеки України провели наймасштабнішу спецоперацію з викриття наркоторговців в інтернеті за криптовалюта.

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Місце
Україна Київ
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