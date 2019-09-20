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20 вересня • оновлено в 14:34
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/ Кримінал

Їхала задом: у Києві жінка влаштувала смертельну ДТП

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У Києві водійка легкового Ford, рухаючись заднім ходом дворовою територією, задавила пішохода.

Трагедія трапилася 19 вересня на вул. Ентузіастів у Дніпровському районі, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Києві.

"Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Водійка встановлена. Це місцева жителька 1988 року народження", – повідомили у відомстві.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

"Інформатор"

Новини
У центрі Києва п'яна водійка влаштувала жорстку ДТП

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

Користувачі соцмереж уточнили, що загиблому було 54 роки. "Чоловік був охайно вдягнений, швидше за все, жив неподалік", – припустили інтернет-користувачі.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Google. Maps

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Інформатор

Нагадаємо, що у дворі одного з будинків у Києві теща відомого шоумена Сергія Притули та екснародного депутата Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник, рухаючись на авто заднім ходом, збила матір із 9-річним сином. Постраждалі опинилися під днищем авто і отримали важкі травми.

На думку очевидців, 59-річна водійка могла переплутати педалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за вісім місяців 2019 року в Україні трапилося понад 100 тисяч ДТП, у яких загинули близько двох тисяч осіб і ще 20 тисяч осіб отримали травми.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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