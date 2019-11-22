Перелетіло через паркан та спалахнуло: у Києві п'яний водій влаштував ДТП

У Печерському районі Києва, на вулиці Старонаводницькій, 22 листопада трапилася серйозна ДТП.

Як написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, постраждалих забрала швидка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, авто Porsche, рухаючись вулицею, на швидкості зачепило відбійник та перелетіло через паркан. Машина перекинулася на дах.

У Києві трапилася серйозна ДТП Київ Оперативний

Також автор групи Dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці у мережі розповів, що Porsche вилетіло з дороги, в'їхало у відбійник, знесло світлофор та зачепило ще два авто.

За словами очевидців, у машині було двоє хлопців та стільки ж дівчат, усі були п'яні. Водія госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Водночас за версією пресслужби комунальної корпорації "Київавтодор", у аварії ніхто не постраждав. Водій авто не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив 14 метрів дорожнього і 20 метрів направляючого пішохідного огородження.

Від удару фрагмент паркану відлетів та територію виробничої бази КП "ШЕУ Печерського району", проте не травмував робітників. В результаті ДТП автомобіль перекинувся та загорівся, але пожежу ліквідували.

У Печерському районі Києва, на вулиці Старонаводницькій, 22 листопада трапилася серйозна ДТП Київ Оперативний

У Печерському районі Києва, на вулиці Старонаводницькій, 22 листопада трапилася серйозна ДТП Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, У Києві трапилася жахлива ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4, внаслідок якої загинули дві особи. Аварія відбулася через те, що позашляховик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою.

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