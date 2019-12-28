Головна Новини
28 грудня • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Переламав всі кістки: під Києвом батько по-звірячому забив до смерті 4-річного сина

1.3т
Читати матеріал російською

Під Києвом у селі Велика Вільшанка батько забив до смерті свого 4-річного сина і кинув його на вулиці. Хлопчика в калюжі крові знайшов перехожий.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Київській області. Дитина була доправлена в реанімацію, проте врятувати її не змогли.

Новини
За їжу: у Кривому Розі чоловіки по-звірячому забили друзів до смерті

У хлопчика діагностували перелом ніг і рук, а також кісток черепа і ребер. Він помер у реанімації. Батька вбитої дитини знайшли у нетверезому стані вдома. На його одязі і взутті залишилися сліди крові.

44-річний чоловік повідомив, що був дуже п'яний і не пам'ятає, як забив до смерті дитину. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство).

Батько забив до смерті свого 4-річного сина

Батько забив до смерті свого 4-річного сина

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області 44-річний чоловік втопив у річці свою наречену, яка приїхала до нього з весільною сукнею і обручками.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги