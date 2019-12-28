Переламав всі кістки: під Києвом батько по-звірячому забив до смерті 4-річного сина

Під Києвом у селі Велика Вільшанка батько забив до смерті свого 4-річного сина і кинув його на вулиці. Хлопчика в калюжі крові знайшов перехожий.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Київській області. Дитина була доправлена в реанімацію, проте врятувати її не змогли.

У хлопчика діагностували перелом ніг і рук, а також кісток черепа і ребер. Він помер у реанімації. Батька вбитої дитини знайшли у нетверезому стані вдома. На його одязі і взутті залишилися сліди крові.

44-річний чоловік повідомив, що був дуже п'яний і не пам'ятає, як забив до смерті дитину. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство).

Батько забив до смерті свого 4-річного сина Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області 44-річний чоловік втопив у річці свою наречену, яка приїхала до нього з весільною сукнею і обручками.

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