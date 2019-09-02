Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 17:31
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Перекинуло на бік: у Києві трапилася жахлива ДТП із трьома авто. Відео

1.7т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. На перехресті вулиць Ізюмської та Володимира Брожка зіткнулися Nissan, Renault та BMW.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилось відео з місця аварії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у результаті ДТП автомобіль Renault перекинувся на бік. Інформації про потерпілих немає.

У Києві трапилася жахлива ДТП із трьома авто

У Києві трапилася жахлива ДТП із трьома авто

Скріншот

Новини
У Києві водій влаштував смертельну ДТП і втік: фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині трапилися чотири криваві дорожньо-транспортні пригоди: загинуло декілька осіб. У трьох випадках автомобілі збили пішоходів, ще в одному – чоловіка на мопеді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...