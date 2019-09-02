Перекинуло на бік: у Києві трапилася жахлива ДТП із трьома авто. Відео

У Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. На перехресті вулиць Ізюмської та Володимира Брожка зіткнулися Nissan, Renault та BMW.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилось відео з місця аварії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у результаті ДТП автомобіль Renault перекинувся на бік. Інформації про потерпілих немає.

У Києві трапилася жахлива ДТП із трьома авто Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині трапилися чотири криваві дорожньо-транспортні пригоди: загинуло декілька осіб. У трьох випадках автомобілі збили пішоходів, ще в одному – чоловіка на мопеді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал