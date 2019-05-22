Пекельний поворот під Києвом: у поліції оприлюднили дані щодо ДТП

Поворот на с. Круглик є одним із найнебезпечніших на трасі Київ – Одеса. Про це свідчить статистика, яку оприлюднили у патрульній поліції: півсотні ДТП більш ніж за рік.

Як розповів OBOZREVATEL старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху УПП у Київській області Олександр Бондаренко, з 1 січня 2018-го по 14 травня 2019 року на ділянці трапилося 48 ДТП, в яких загинули 2 особи і ще 9 отримали травми.

За словами Бондаренка, основними причинами аварій на ділянці були: недотримання дистанції руху, перевищення швидкості і порушення правил маневрування.

Пекельний поворот на Одеській трасі

Зазначимо, що водії, які щодня проїздять поворот, у буквальному сенсі ризикують життям, оскільки змушені перетинати відразу три смуги перед зустрічним транспортом, що мчить з височини.

Знизити череду аварій на ділянці до 50% допомогло б облаштування безпечних лівих поворотів на одному рівні з дорогою, які широко використовуються у Європі та США. Найближчим часом у Мінрегіоні збираються застосувати зарубіжний досвід і в Україні.

Приклад облаштування безпечних лівих поворотів на ділянці у напрямку с. Круглик

Поворот на с. Круглик

Небезпечна ділянка на мапі Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сумнозвісному світлофорі Чабани — Гатне на Одеській трасі під Києвом трапилася масштабна аварія із загиблим.

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