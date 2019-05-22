ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Пекельний поворот під Києвом: у поліції оприлюднили дані щодо ДТП

4.1тЧитати матеріал російською

Поворот на с. Круглик є одним із найнебезпечніших на трасі Київ – Одеса. Про це свідчить статистика, яку оприлюднили у патрульній поліції: півсотні ДТП більш ніж за рік.

Як розповів OBOZREVATEL старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху УПП у Київській області Олександр Бондаренко, з 1 січня 2018-го по 14 травня 2019 року на ділянці трапилося 48 ДТП, в яких загинули 2 особи і ще 9 отримали травми.

За словами Бондаренка, основними причинами аварій на ділянці були: недотримання дистанції руху, перевищення швидкості і порушення правил маневрування.

Пекельний поворот на Одеській трасі

Пекельний поворот на Одеській трасі

Новини
"Телефонувала охороні, поки син був без свідомості": подробиці смертельної ДТП з дівчиною-мажором у Полтаві

Зазначимо, що водії, які щодня проїздять поворот, у буквальному сенсі ризикують життям, оскільки змушені перетинати відразу три смуги перед зустрічним транспортом, що мчить з височини.

Знизити череду аварій на ділянці до 50% допомогло б облаштування безпечних лівих поворотів на одному рівні з дорогою, які широко використовуються у Європі та США. Найближчим часом у Мінрегіоні збираються застосувати зарубіжний досвід і в Україні.

Приклад облаштування безпечних лівих поворотів на ділянці у напрямку с. Круглик

Приклад облаштування безпечних лівих поворотів на ділянці у напрямку с. Круглик

Поворот на с. Круглик

Поворот на с. Круглик

Небезпечна ділянка на мапі

Небезпечна ділянка на мапі

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сумнозвісному світлофорі Чабани — Гатне на Одеській трасі під Києвом трапилася масштабна аварія із загиблим.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської областіВійна на дорогах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки