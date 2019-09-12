Палив траву: під Києвом чоловік знищив три будинки та п’ять авто

У селі Любимівка Вишгородського району Київської області спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріли три будинки, п’ять легковиків, а також три гаражі й трактор. Причиною стало те, що 42-річний місцевий житель почав палити траву.

Він завдав сусідам великих майнових збитків, повідомила пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік проігнорував чисельні застереження та заборони щодо паління. Врешті вогонь швидко перекинувся з його ділянки на сусідні. Минулося без жертв.

Під Києвом чоловік знищив три будинки та п’ять авто Поліція Київської області

Відкрите кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

У селі Любимівка Вишгородського району Київської області спалахнула масштабна пожежа Поліція Київської області

42-річний місцевий житель почав палити траву Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL: у вівторок, 10 вересня, у Києві спалахнули чотири пожежі. Біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі: вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнули кіоски на проспекті Перемоги, 100/1.

А в Шевченківському районі, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку: стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів.

Також біля станції метро "Лісова" розгорілася масштабна пожежа в лісовій зоні.

Крім цього, у Деснянському районі Києва у середу, 11 вересня, спалахнув магазин на ринку "Юність".

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