Ошпарили в Ocean Plaza: з'явилися деталі про стан постраждалих киян

У лікарнях Києва знаходиться 5 постраждалих, яких ошпарило окропом через прорив труби біля Ocean Plaza.

Про це OBOZREVATEL розповіли в Департаменті охорони здоров'я Києва.

"Всього надійшло 11 звернень. Четверо людей зараз знаходяться в Опіковому центрі на вул. Краківській, ще один – потерпілий в Обласній лікарні. Шестеро людей від госпіталізації відмовилися, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Можливо, травми були не дуже серйозні і вони, отримавши допомогу, прийняли рішення піти додому", – каже керівник прес-служби департаменту Наталя Вишневська.

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У міському відділі охорони здоров'я уточнили, що у чотирьох осіб, яким надають допомогу в Центрі на Краківській, поверхневі опіки. "У них стан середньої тяжкості. Що стосується потерпілого, який перебуває в обласній лікарні, то про нього нам нічого не відомо. Може, його вже виписали", – уточнює співрозмовник.

Також ми зв'язалися з фірмою-перевізником, маршрутка якого в той нещасливий вечір застрягла колесом в ямі, що утворилася від потопу. Транспорт дивом не пішов під воду.

"Ми зараз з'ясовуємо у водія, що трапилося. Він бачив воду, але автобус застряг, і водій змушений був відкрити двері. Ні він, ні пасажири в той момент не постраждали. Тепер ми з'ясовуємо, що трапилося далі", – сказали нам в ПП "Універсал Транс".

Нагадаємо, потоп в київському ТРЦ Ocean Plaza стався через прорив тепломережі на вулиці Антоновича, 174. Ексклюзивні фото з місця НП можна подивитися тут.

Крім того, OBOZREVATEL зняв те, що відбувається поруч з ТЦ з висоти пташиного польоту.

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