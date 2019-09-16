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16 вересня • оновлено в 11:20
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/ Кримінал

Орудував у магазинах: у Києві затримали нахабного шахрая

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У Києві затримали підозрюваного у шахрайстві, який орудував у магазинах у центрі міста. Він обдурював продавців, забираючи товар без його оплати.

Спочатку його помітили у ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності, повідомили деталі у групі "Київ Оперативний" у Facebook. Потім він перейшов у магазин на вул. Софіївська, 4.

"А промишляв Ісраелян Владислав тим, що шахрайським шляхом, а саме "заламуванням" 500-гривневої купюри, виманював решту за товар, не даючи при цьому саму купюру. Помітили і затримали його працівники поліції", – уточнили у соцмережі.

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Затриманий за підозрою у шахрайстві

Затриманий за підозрою у шахрайстві

Facebook "Київ Оперативний"

Відомо також, що затриманий раніше був судимий за крадіжку, вчинену групою осіб.

Купюра у 500 гривень

Купюра у 500 гривень

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у вересні у Києві помітили нахабну молоду шахрайку, яка жебракувала у метро "на квиток" додому. Вона плакала посеред станції метро, благаючи додати їй грошей. Після цього вона була помічена в іншому районі з аналогічною схемою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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