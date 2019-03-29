Орудує в продуктових магазинах: у Києві злодійка "засвітилася" на камерах

У мережі з'явилося відео схеми крадіжки в одному з продуктових магазинів Києва. Жінка під виглядом покупниці стояла в черзі, а в цей час вкрала гаманець.

Запис з місця події оприлюднили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. У коментарях до посту жінку впізнали й інші постраждалі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"28 березня в районі вул. Чорнобильської (метро "Академмістечко") ще одна дама скоїла крадіжку мобільного телефону", ‒ підписали відео в спільноті.

Схема крадіжок Скріншот

Зловмисниця стояла за спиною у покупниці й робила вигляд, що обирає на пробу сухофрукти. Іншою рукою, яку вона прикривала, жінки витягла телефон із сумки. Після того, як обікрадена покупниця відійшла від каси, злодійка продовжувала робити вигляд, що дегустує товар.

"Вона у мене місяць назад зарплату з сумки витягла, тільки в магазині на Новобіличах", ‒ написала одна з коментаторів.

Як писав OBOZREVATEL, влітку в Києві в ТРЦ орудувала банда кишенькових злодіїв, які переслідували відвідувачів. За словами очевидців, за один день вони обікрали не менше п'яти покупців.

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