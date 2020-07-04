Опубліковано момент стрілянини в масовій бійці в центрі Києва

Опубліковано відео з моментом стрільби в центрі Києва на Бессарабській площі в "Арена-сіті".

Запис виклав Телеграм-канал "Київ Оперативний". На кадрах чути звуки стрілянина, а потім між групою людей зав'язалася бійка.

В ГУ НП Київської області повідомили, що у результаті події постраждали три особи. Слідчі почали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої один з учасників дістав зброю і зробив кілька пострілів.

В результаті інциденту одна з учасників отримала дотичне поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Крім того, двоє учасників отримали ножові поранення і були доставлені в лікарню.

На місці стрілянини експерти вилучили стартовий пістолет і гільзу. Розпочато розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня в центрі Києві близько розважального комплексу "Арена-сіті" сталася масова бійка зі стріляниною.