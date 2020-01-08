"Операція ФСБ РФ!" Антоненко висунув власні версії, чому став підозрюваним у вбивстві Шеремета

Музикант Андрій Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році.
Їх він озвучив у інтерв'ю виданню theБабель. За словами чоловіка, він був в шоці від підозри.
"Перша версія. Це операція ФСБ Росії руками вищих посадовців країни. Я – відома і впливова особа в ССО. Дістатися до мене сєпарам і росіянам важко. Оскільки я маю прямий вплив на оборонну здатність України, можливо, таким чином намагаються мене усунути, дискредитувати ССО і Збройні сили", – сказав Антоненко.
Антоненко висунув свої версії, чому став підозрюваним у вбивстві Шеремета
РБК-Україна
Він додав, що почав дуже боятися за життя своєї родини, дружини та дітей і не відкидати варіант, що у його авто також можуть підкласти вибухівку. За словами підозрюваного, це "справа одних і тих же людей".
"Друга. Це політичне переслідування, замовлення. Кого саме? Дивіться пункт перший. Третя. Тупе прикріплення кола знайомств подружжя Грищенків. Але і тут проблема – я нікого не знаю. Але все ж таки я думаю, що то перший і другий варіанти", – пояснив Антоненко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
Антоненко відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста.
Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили у задоволенні апеляційної скарги.
Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент із підозрюваними в убивстві Шеремета.
ЗМІ повідомило, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета та був зафіксований камерами відеоспостереження, нижчий за Антоненка.
Музикант заявив, що що міна, знайдена правоохоронцями у його квартирі, – лише муляж.
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