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8 січня • оновлено в 18:19
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"Операція ФСБ РФ!" Антоненко висунув власні версії, чому став підозрюваним у вбивстві Шеремета

3.4т
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Музикант Андрій Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році.

Їх він озвучив у інтерв'ю виданню theБабель. За словами чоловіка, він був в шоці від підозри.

"Перша версія. Це операція ФСБ Росії руками вищих посадовців країни. Я – відома і впливова особа в ССО. Дістатися до мене сєпарам і росіянам важко. Оскільки я маю прямий вплив на оборонну здатність України, можливо, таким чином намагаються мене усунути, дискредитувати ССО і Збройні сили", – сказав Антоненко.

Антоненко висунув свої версії, чому став підозрюваним у вбивстві Шеремета

Антоненко висунув свої версії, чому став підозрюваним у вбивстві Шеремета

РБК-Україна

Він додав, що почав дуже боятися за життя своєї родини, дружини та дітей і не відкидати варіант, що у його авто також можуть підкласти вибухівку. За словами підозрюваного, це "справа одних і тих же людей".

"Друга. Це політичне переслідування, замовлення. Кого саме? Дивіться пункт перший. Третя. Тупе прикріплення кола знайомств подружжя Грищенків. Але і тут проблема – я нікого не знаю. Але все ж таки я думаю, що то перший і другий варіанти", – пояснив Антоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Антоненко відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста.

  • Слідчі заявили про наявність нових доказів проти Антоненка.

  • Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили у задоволенні апеляційної скарги.

  • Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент із підозрюваними в убивстві Шеремета.

  • ЗМІ повідомило, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета та був зафіксований камерами відеоспостереження, нижчий за Антоненка.

  • Музикант заявив, що що міна, знайдена правоохоронцями у його квартирі, – лише муляж.

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Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Вбивство Павла Шеремета Новини Києва та Київської області
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна Київ
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иловайский юрий
иловайский юрий
господи...чубатые,какие вы всё таки уплютки
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Ukraine The
Ukraine The
"Добраться до меня сепарам и россиянам трудно." Вот эта вот чубатая тыква на фото "влиятельная личность"?) А про ее существование в Москве вообще знают?
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Докази у справі настільки туманні, що ні про що говорити. Головне - який мотив? Все це вигідно ВВХ і братам-лаптєногім: дискредитація і зіштовхування лобами, це в дусі рузькомірцев.
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