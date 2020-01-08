"Операція ФСБ РФ!" Антоненко висунув власні версії, чому став підозрюваним у вбивстві Шеремета

Музикант Андрій Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році.

Їх він озвучив у інтерв'ю виданню theБабель. За словами чоловіка, він був в шоці від підозри.

"Перша версія. Це операція ФСБ Росії руками вищих посадовців країни. Я – відома і впливова особа в ССО. Дістатися до мене сєпарам і росіянам важко. Оскільки я маю прямий вплив на оборонну здатність України, можливо, таким чином намагаються мене усунути, дискредитувати ССО і Збройні сили", – сказав Антоненко.

Антоненко висунув свої версії, чому став підозрюваним у вбивстві Шеремета РБК-Україна

Він додав, що почав дуже боятися за життя своєї родини, дружини та дітей і не відкидати варіант, що у його авто також можуть підкласти вибухівку. За словами підозрюваного, це "справа одних і тих же людей".

"Друга. Це політичне переслідування, замовлення. Кого саме? Дивіться пункт перший. Третя. Тупе прикріплення кола знайомств подружжя Грищенків. Але і тут проблема – я нікого не знаю. Але все ж таки я думаю, що то перший і другий варіанти", – пояснив Антоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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