Гучне вбивство молодої матері під Києвом: суд виніс рішення щодо фігурантів

Двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні і жорстокому вбивстві 44-річної Олени Лісової під Києвом, взяли під варту без права на внесення застави.

Відповідне рішення у понеділок, 21 жовтня, виніс Дніпровський районний суд столиці. Про це повідомляє в Facebook Київ Оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Колишнього чоловіка загиблої і його друга заарештували за клопотанням прокуратури. Їм інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) КК. Досудове розслідування продовжили.

Олена Лісова: суд заарештував убивць жінки Київ Оперативний

Нагадаємо, за версією слідства, 43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами і майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя і залучив до скоєння злочину 55-річного знайомого.

Колишній чоловік подзвонив жінці і під надуманим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі. Близько 15:30 вона прибула на зустріч на автомобілі "Land Rover Discovery".

Зловмисники напали на потерпілу, надягли на неї наручники і посадили в її ж автомобіль. Далі вивезли в лісосмугу в Бориспільському районі та вбили.

Олена Лісова: суд заарештував вбивць жінки Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олена Лісова зникла 15 жовтня після того, як вранці відвезла дитину в дитячий садок. Її оголосили в розшук і знайшли мертвою в Бориспільському районі 18 жовтня. Автомобіль жертви Range Rover також знайшли.

Колишнього чоловіка затримали в найближчі години після НП, проте спочатку відповідати на будь-які питання він відмовлявся.

Незабаром йому і ще одному чоловікові оголосили підозру у викраденні й умисному вбивстві.

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