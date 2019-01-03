Охороняв перших осіб країни: з'явилися нові подробиці жорстокого вбивства в елітному ЖК Києва

Загиблим під час перепалки на території елітного ЖК у Києві виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони Василь Х.

Він намагався припаркувати своє авто на території житлового комплексу, однак у нього зав'язався конфлікт із чоловіком, який вигулював собак, пише NEWSONE із посиланням на власні джерела.

"Невідомий кавказької зовнішності, вигулюючи двох собак пізно ввечері 2 січня, убив чоловіка, який припаркував авто біля будинку по вулиці Саперне поле, 12, що в Печерському районі. За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, у результаті чого один завдав удар у щелепу іншому", — уточнили у виданні.

ЖК "Французький квартал" Google-карти

Повідомляється також, що після НП нападник зник із місця злочину і його розшуки тривають. Поліція займається поквартирним обходом.

Пізніше на каналі "Київ Оперативний" у Telegram з'явилося фото ймовірного нападника. Серед особливих прикмет — чорна борода. Він ішов із собакою великої породи.

Вірогідний нападник Telegram "Київ Оперативний"

Управління державної охорони — правоохоронний орган спеціального призначення, який займається безпекою перших осіб країни.

Місце вбивства Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у липні в столиці глава відділення партії УКРОП у Гостомелі Микола Пасальський побив посеред вулиці жінку, яка попросила його взяти собаку на повідок. У відповідь на невинне зауваження вона отримала струс мозку, забій і два дні провела у лікарні.