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Охороняв перших осіб країни: з'явилися нові подробиці жорстокого вбивства в елітному ЖК Києва

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Загиблим під час перепалки на території елітного ЖК у Києві виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони Василь Х.

Він намагався припаркувати своє авто на території житлового комплексу, однак у нього зав'язався конфлікт із чоловіком, який вигулював собак, пише NEWSONE із посиланням на власні джерела.

"Невідомий кавказької зовнішності, вигулюючи двох собак пізно ввечері 2 січня, убив чоловіка, який припаркував авто біля будинку по вулиці Саперне поле, 12, що в Печерському районі. За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, у результаті чого один завдав удар у щелепу іншому", — уточнили у виданні.

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ЖК "Французький квартал"

ЖК "Французький квартал"

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Повідомляється також, що після НП нападник зник із місця злочину і його розшуки тривають. Поліція займається поквартирним обходом.

Пізніше на каналі "Київ Оперативний" у Telegram з'явилося фото ймовірного нападника. Серед особливих прикмет — чорна борода. Він ішов із собакою великої породи.

Вірогідний нападник

Вірогідний нападник

Telegram "Київ Оперативний"

Управління державної охорони — правоохоронний орган спеціального призначення, який займається безпекою перших осіб країни.

Місце вбивства

Місце вбивства

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у липні в столиці глава відділення партії УКРОП у Гостомелі Микола Пасальський побив посеред вулиці жінку, яка попросила його взяти собаку на повідок. У відповідь на невинне зауваження вона отримала струс мозку, забій і два дні провела у лікарні.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Валевич Борис
Валевич Борис
Слишком эти скоты прижились здесь ...... кого не дострелим - отправим на Кавказ баранов пасти в аул
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Файбер Моня
Файбер Моня
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Файбер Моня
Файбер Моня
оленюк, шлимазл, ты способен мне в чём-то возразить? Если нет, то иди убирай свой свинарник.
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Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Файбер Моня, Моня, ты идийот? Ты не можешь набрать два разных коментария в двух разных топиках? И кто после этого отупевший?
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