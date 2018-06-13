"Охорона ніяк не допомогла": у Києві у відомому супермаркеті побили чоловіка

У Києві в одному з супермаркетів поруч зі ст. м. "Лук'янівська" троє невідомих побили чоловіка.

Як повідомив Євген Гончарук на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався 8 червня о 23:30.

"Хлопець з дружиною прийшли в "Сільпо" за продуктами. Поки дружина робила покупки, він присів після робочого дня (на стілець, що стояв у магазині. ― Ред.)", ― розповів Гончарук.

Він повідомив, що до потерпілого Євгена Охрименка поблизу входу до супермаркета підійшли троє невідомих і попросили у нього сигарету.

Потерпілий від нападу Facebook Victor Goncharuk

"Він не курить. Тому відповів, що у нього немає. На що почув фразу: "Так пошукай!". Він добре розвинений фізично, тому суперечка закінчилася на кількох фразах. І ось бики відчули себе приниженими. Підло напали на сидячого хлопця. Результат - зламана щелепа", - повідомив автор допису.

Гончарук зазначив, що поруч знаходився охоронець, який став свідком цієї ситуації, але ніяк не допоміг.

"Охорона супермаркету "Сільпо" просто профі в реакції припинення протиправних дій та залагодженні конфлікту", - резюмував чоловік.

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