Одному з організаторів перестрілки у Броварах оголошено підозру

Юрій Сергієнко Кримінал 17:08, 9.06.2020 Оновлено: 17:42, 9.06.2020

Одному з організаторів перестрілки у Броварах Київської області заочно повідомлено про підозру за статтею "Хуліганство".

Як повідомляється на сайті Національної поліції, правоохоронці 9 червня провели обшуки за місцем проживання і в офісах організаторів угруповання, члени якого "кришували" нелегальних перевізників (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Під час слідчих дій поліція виявила і вилучила різну зброю, набої різного калібру, ножі та чорнові записи.

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 і ч. 4 ст. 299 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Йому загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Тривають слідчі дії.

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах
Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах
Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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