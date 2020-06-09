Одному з організаторів перестрілки у Броварах оголошено підозру
Одному з організаторів перестрілки у Броварах Київської області заочно повідомлено про підозру за статтею "Хуліганство".
Як повідомляється на сайті Національної поліції, правоохоронці 9 червня провели обшуки за місцем проживання і в офісах організаторів угруповання, члени якого "кришували" нелегальних перевізників (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Під час слідчих дій поліція виявила і вилучила різну зброю, набої різного калібру, ножі та чорнові записи.
Одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 і ч. 4 ст. 299 (Хуліганство) Кримінального кодексу.
Йому загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Броварах Київської області 29 травня група озброєних людей розстріляла маршрутку просто у дворі.
Причиною стрілянини був конфлікт між вінницькими та броварськими підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками у Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Раніше суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам.
За словами правоохоронців, вони встановили особи близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушок".
4 червня поліція провела санкціоновані обшуки в учасників перестрілки у Броварах.
У МВС відзвітували у справі про стрілянину у Броварах: встановлені 67 підозрюваних.
Чотири охоронні фірми, чиї працівники брали участь у перестрілці у Броварах, позбулися ліцензій.