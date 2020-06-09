Одному з організаторів перестрілки у Броварах оголошено підозру

Одному з організаторів перестрілки у Броварах Київської області заочно повідомлено про підозру за статтею "Хуліганство".

Як повідомляється на сайті Національної поліції, правоохоронці 9 червня провели обшуки за місцем проживання і в офісах організаторів угруповання, члени якого "кришували" нелегальних перевізників (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Під час слідчих дій поліція виявила і вилучила різну зброю, набої різного калібру, ножі та чорнові записи.

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 і ч. 4 ст. 299 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Йому загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Тривають слідчі дії.

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Поліція провела обшуки в організаторів перестрілки у Броварах

Як повідомляв OBOZREVATEL: