Одного "закрили", другого – відпустили додому: відбувся суд щодо ще двох копів із Кагарлика

Кримінал 19:12, 3.07.2020 Оновлено: 19:23, 3.07.2020

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом співробітникам Кагарлицького відділення поліції, підозрюваним у тортурах.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Одного зі співробітників поліції відправили під цілодобовий домашній арешт, другого – в СІЗО без можливості внесення застави.

"За рішенням суду, оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції, який у ніч із 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої, тоді як його керівник надягнув протигаз на жінку і з метою отримання викривальних показань періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", – йдеться у повідомленні.

Другому поліцейському, який фігурує в іншому епізоді тортур, що мали місце на початку січня цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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