Одного "закрили", другого – відпустили додому: відбувся суд щодо ще двох копів із Кагарлика
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом співробітникам Кагарлицького відділення поліції, підозрюваним у тортурах.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Одного зі співробітників поліції відправили під цілодобовий домашній арешт, другого – в СІЗО без можливості внесення застави.
"За рішенням суду, оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції, який у ніч із 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої, тоді як його керівник надягнув протигаз на жінку і з метою отримання викривальних показань періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", – йдеться у повідомленні.
Другому поліцейському, який фігурує в іншому епізоді тортур, що мали місце на початку січня цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було усунено.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в зґвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму та Миколу Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування було звільнено 10 співробітників.
Постраждала дівчина розповіла, як її ґвалтували й били копи в Кагарлику.
Адвокатка розповіла, що лікарі в двох лікарнях відмовили в допомозі дівчині, що постраждала від дій правоохоронців у Кагарлику, оскільки не хотіли проблем із поліцією.