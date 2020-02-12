"Одна і та ж людина!" Поліція опублікувала нові докази щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році Яна Дугарь та жінка-розвідниця, зображена на камерах відеоспостереження, – одна і та ж особа.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. У середу, 12 лютого, правоохоронці вперше опублікували результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У висновку офіційно проведеного дослідження зазначено: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, та Яна Дугарь – це одна і та ж особа", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Поліція опублікувала нові докази щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Представники поліції наголосили, що процес розслідування вбивства Шеремета триває із дотриманням норм Кримінального процесуального кодексу України, втім, сама Дугарь та її захист свідомо та несвідомо під час судових засідань надавали інформацію, яка не відповідає дійсності. Зокрема, мова йде про записи із камер, місця перебування Дугарь, а також періоди залишення місця проходження служби.

Під час самої експертизи використовувався метод візуального зіставлення ознак зовнішності, в ході якого було встановлено збіг багатьох ознак. Це форма та ступінь нахилу лоба, форма перенісся, форма верхньої губи, форма контуру вільного краю правої (видимої) частини червоної кайми верхньої губ, форма підборіддя, довжина носа.

Аби перевірити цю інформацію, правоохоронці запланували ряд слідчих дій, але 20 грудня 2019 року Дугарь відмовилася від надання показів та проведення слідчих дій.

Також захист жінки озвучив інформацію щодо непричетності підозрюваної до вбивства, посилаючись на дані дослідження поліграфу. Втім, за словами представників правоохоронних органів, невідоме дослідження із використанням невідомого поліграфа не зацікавило офіційне слідство.

"Дугарь підозрюють у проведенні розвідувальних заходів. Зокрема, йдеться виключно про фотофіксацію наявності камер спостереження на маршруті руху закладників вибухівки під авто Шеремета, а не за ним самим", – написала пресслужба поліції.

"Дивно виглядає ситуація: підозрювана відмовляється співпрацювати з офіційним слідством, а відтак затягує процес розслідування. Але у той же час погоджується на проведення сумнівних досліджень, ініційованих стороною захисту, результати яких не є доказами у кримінальному провадженні", – йдеться у повідомленні.

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Інфографіка щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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