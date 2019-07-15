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/ Кримінал

Один відволікав, другий крав: на Київщині нахабно викрали авто у патрульних

7.9т Читати матеріал російською

У неділю, 14 липня, у Білій Церкві у патрульних поліцейських, які приїхали на виклик, викрали службовий автомобіль.

Як повідомила пресслужба поліції у Facebook, інцидент трапився близько 07:00 на Олександрійському бульварі.

"На лінію правоохоронців надійшла заява про крадіжку. Коли патрульні прибули на місце, вони розпочали перевірку прилеглої території і нікого не виявили", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли поліцейські повернулися у службове авто, до них підійшов невідомий і почав заважати їм: перешкоджав машині рушити з місця, тримав водійські двері і фіксував усе на камеру мобільного телефону. Хуліган не реагував на зауваження і чинив злісну непокору вимогам правоохоронців. Тому патрульні спробували затримати його і доправити у відділення поліції.

Патрульний автомобіль

Патрульний автомобіль

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"Поки увага поліції зосередилася на порушнику, інший чоловік, який непомітно підійшов до машини, швидко сів за кермо і поїхав у невідомому напрямку на службовому авто. За 10 хвилин машину знайшли без пошкоджень, зникнення речей і документів із салону не виявили", – повідомили вони.

Для з'ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група. Слідчі внесли відомості до реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Станом на зараз особистість злочинця встановили. Викрадач затриманий і перебуває у відділенні поліції. Деталі події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні у Києві на Майдані влаштували стрілянину і викрали авто поліцейських.

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Місце
Україна Київ
Теги
патрульна поліція Національна поліція України
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Целью данного угона было показать какие ценные кадры работают сейчас в органах)))
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Юг Руси
Юг Руси
креативные хлопцы )))))))))))))))))))))))))
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