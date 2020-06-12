Обшуки в будинку Омеляна: у ДБР розкрили деталі слідства

Обшук співробітниками Держбюро розслідувань у будинку, де мешкає ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян, проводили не безпосередньо у колишнього чиновника.

Такі слідчі дії ініціювали "у справі Майдану" й стосуються вони колишніх власників житла. Про це в коментарі "УП" заявив в. о. директора ДБР Олександр Соколов.

"Ми не проводимо обшуки у Омеляна. Ми проводимо обшук у Бобова в справі Майдану", – підкреслив він.

У будинок Омеляна 12 червня увірвалося із обшуками ДБР

Зокрема, в ухвалі Печерського райсуду Києва вказано, що обшук дозволено у рамках провадження від 4 серпня 2017 року щодо подій 2014-2015 років за участю екснардепа від "Партії регіонів" Геннадія Бобова та його злочинної організації.

Йдеться про викрадення і вбивство 4 квітня 2014-го у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області журналіста Василя Сергієнка, а також спробу "знищити майно Приходьків у Тальному 11 липня 2015-го".

Провадження пов’язують зі злочинами, вчиненими у зв’язку з масовими протестами на Майдані незалежності в 2013-2014 роках. А Геннадія Бобова, як відомо, вважають організатором та фінансистом злочинної групи.

Водночас підкреслюється, що дім, у який співробітники ДБР прийшли з обшуком 12 червня, належить Світлані Бобовій. Слідчі вважають, що у ньому можуть зберігатися докази у вказаній справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 12 червня в будинок, де мешкає колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, прийшли з обшуком співробітники ДБР. Його запевнили, мовляв, обшук "пов'язаний з рішенням суду щодо колишніх власників будинку".

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