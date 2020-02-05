Служба безпеки України офіційно заявила, що обшуки в будівлі телеканалу "1+1" пов'язані не з діяльністю компанії, а стосуються окремих журналістів, які можуть бути причетні до незаконного прослуховування.
Пояснення опублікувала ввечері в середу, 5 лютого, пресслужба СБУ.
"Слідчі дії не пов'язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Тривають слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду", – йдеться у заяві.
Обшуки в "1+1": СБУ зробила офіційну заяву
liga.net
Відзначається, що слідчі дії також проводяться в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.
"Жодного втручання в роботу ТВ каналу "1+1" не здійснюється. Деталі – пізніше", – додали в спецслужбі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в будівлю "1+1" у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За попередніми даними, в записі і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.
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