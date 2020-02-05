Служба безпеки України офіційно заявила, що обшуки в будівлі телеканалу "1+1" пов'язані не з діяльністю компанії, а стосуються окремих журналістів, які можуть бути причетні до незаконного прослуховування.

Пояснення опублікувала ввечері в середу, 5 лютого, пресслужба СБУ.

"Слідчі дії не пов'язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Тривають слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду", – йдеться у заяві.

Обшуки в "1+1": СБУ зробила офіційну заяву liga.net

Відзначається, що слідчі дії також проводяться в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

"Жодного втручання в роботу ТВ каналу "1+1" не здійснюється. Деталі – пізніше", – додали в спецслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в будівлю "1+1" у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За попередніми даними, в записі і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.

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