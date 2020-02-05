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7 лютого • оновлено в 09:05
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Обшуки в "1+1": СБУ зробила офіційну заяву

5.2т
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Служба безпеки України офіційно заявила, що обшуки в будівлі телеканалу "1+1" пов'язані не з діяльністю компанії, а стосуються окремих журналістів, які можуть бути причетні до незаконного прослуховування.

Пояснення опублікувала ввечері в середу, 5 лютого, пресслужба СБУ.

"Слідчі дії не пов'язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Тривають слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду", йдеться у заяві.

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Обшуки в "1+1": СБУ зробила офіційну заяву

Обшуки в "1+1": СБУ зробила офіційну заяву

liga.net

Відзначається, що слідчі дії також проводяться в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

"Жодного втручання в роботу ТВ каналу "1+1" не здійснюється. Деталіпізніше", – додали в спецслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в будівлю "1+1" у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За попередніми даними, в записі і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
"Плівки" Гончарука
Місце
Україна Київ
Теги
Служба безпеки України телеканал 1+1
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
это фсё системные формальности, вот я обратил внимание на устный запрет служебным лицом вести фото-видео фиксацию ... ? .... которая явно не препятствовала следственным действиям, при этом на лицах, проводивших следственные действия отсутствовала форма, на момент зачитывания админ-материала, и в процессе выимки отсутствовал ( небыл замечан) представитель пресслужбы сбу с камерой, фиксировавший процесс мероприятия. _
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Российские аэропорты обслужили в 2019 году 220,9 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Это следует из итоговой статистики Росавиации, опубликованной на сайте агентства в понедельник. Это рекордный показатель как для российской, так и для советской авиации. При этом на внутренних направлениях аэропорты обслужили более 145,9 млн пассажиров (учитывались регулярные и чартерные рейсы), на международных — более 74 млн пассажиров. Ранее Росавиация сообщала, что московские аэропорты — Шереметьево, Домодедово, Внуково — в 2019 году обслужили 101,69 млн пассажиров, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Московские аэропорты официально отчитались о числе пассажиров, которые воспользовались услугами авиационных ворот столицы в 2019 году. Впервые за всю историю, включая СССР, аэропорты Москвы обслужили свыше 100 миллионов человек за год. Международный аэропорт Внуково в 2019 году поставил новый рекорд, обслужив свыше 24 млн пассажиров. Это на 2,5 млн пассажиров больше, чем в 2018 году. Рост пассажиропотока составил 12%, это налучшая динамика прироста среди московских аэропортов. Аэропорт Домодедово в 2019 году обслужил 28,3 миллиона пассажиров. Из них на внутрироссийских линиях 16,4 миллиона человек. Самые популярные направления: Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Краснодар. По сравнению с 2018 годом пассажиропоток аэропорта снизился на 1,1 миллиона человек. Абсолютным лидером по авиаперевозкам в России стал аэропорт Шереметьево. Аэропорт обслужил 49 миллионов 694 тысячи пассажиров. Это на 11% больше, чем в 2018 году.____
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Nemo Александр
Nemo Александр
Zhikharev Dmitry, Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 4 февраля случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 24 странах мира.
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