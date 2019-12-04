Продавали секретну інформацію: СБУ підтвердила обшуки в фірмі під контролем Медведчука

Служба безпеки України заявила, що провела обшук у Києві в приватній охоронній фірмі, яка перебуває під контролем кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Заява з'явилася на сайті СБУ ввечері в середу, 4 грудня. Силовики розповіли, в чому підозрюють фігурантів.

"У Києві співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом. Зловмисники також проводили негласні заходи, що обмежують права і свободи людини", – повідомили в спецслужбі.

СБУ підтвердила обшуки в фірмі під контролем Медведчука

Слідство встановило, що роздруківки телефонних з'єднань і дані закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду.

"У рамках кримінального провадження в столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській, 23, за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства і місцем проживання фігурантів провадження", – уточнили в СБУ.

Відзначається, що кримінальне провадження відкрили за ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У СБУ заявили, що одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів.

Як уточнила в Facebook прессекретарка СБУ Олена Гітлянська, обшук проходив в охоронній фірмі, афілійованій (що перебуває під контролем – Ред.) із Віктором Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, силовики нагрянули в офіс охоронної фірми вдень 4 грудня. В "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що дії силовиків у партії вважають "тиском на політсилу напередодні саміту в "нормандському форматі".

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