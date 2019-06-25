Образився за подарунок: з'явилися подробиці вбивства 9-річного хлопчика в Києві

Мотивом вбивства 9-річного Захара Черевка був комп'ютер. Хлопчику його подарувала мама, яка пішла жити до нового коханого і його брата.

Саме він, 30-річний киянин, і затаїв образу на дитину через предмет техніки, який із якоїсь причини вважав своїм, пише "КП в Україні". За словами сусідів, і мати Захара, і її співмешканець із братом вживали наркотики.

За даними поліції, в день вбивства дитини, 22 червня, підозрюваний вживав алкоголь із самого ранку. Приблизно о 16-й годині він допив пляшку горілки й поїхав до дому Захара та його бабусі, де чекав хлопчика під під'їздом.

Захар Черевко Facebook Інфо Борщагівка

"Дитина пішла з дорослим тому, що знала його і не боялася. Родич вітчима покликав малюка купатися. Знаряддя вбивства він приготував заздалегідь", – уточнили правоохоронці.

Ніж і молоток, якими вбивця наносив удари, він викинув в озеро. Їх разом із тілом дістали водолази.

Затриманий

Як писав OBOZREVATEL:

Хлопчик зник 22 червня після того, як десь о 8-й вечора вийшов брати інтерв'ю у перехожих поряд зі своїм будинком на вул. Вербицького в Дарницькому районі.

23 червня, приблизно о 17:00, рятувальникам ДСНС надійшло повідомлення про знайдене в озері Вирлиця тіло людини.

Захару завдали до 30 ножових поранень і декількох ударів молотком по голові. З'ясувалося, що зловмисник покликав малюка купатися і напав на нього зі спини, коли вони прийшли на пляж.

Підозрюваний зізнався поліції в злочині. Його взяли під варту на два місяці без права застави, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

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