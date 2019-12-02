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2 грудня • оновлено в 22:05
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Облили бензином і погрожували вбити: на київських рибпатрульних жорстоко напали

3.1т
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На державних інспекторів Київського рибоохоронного патруля напали браконьєри, які облили людей бензином та погрожували вбити.

Так, 1 грудня рейдова група патруля з громадським інспектором викрила два грубих порушення. Було виловлено 151 кг риби, а сума збитків склала 38 233 грн. Про це написала пресслужба Держрибагентства України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Порушення зафіксували на Київському водосховищі, неподалік від села Косачівка Козелецького району Чернігівської області. Ймовірним порушникам сказали пройти до села Сорокошичі, але дорогою, поблизу острова Домантов, їм на допомогу на човні (належить ФОП "Задоя") прибула група осіб.

На київських рибпатрульних жорстоко напали

На київських рибпатрульних жорстоко напали

Ними керувала жінка на ім'я Олена, яка почала погрожувати інспекторам. Після цього група напала на рибпатрульних.

Незнайомці облили займистою речовиною інспекторів та їхні човен, звільнили ймовірних порушників вилову риби, пошкодили і спробували втопити транспортний засіб рибпатрульних. Потім човен із інспекторами примусово доправили до села Страхолісся Іванківського району Київської області.

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Проте там групу, яка скоїла напад, затримали поліцейські. Правопорушення кваліфікували за ст. 249 ККУ, а також за фактом нападу на працівників правоохоронних органів порушилася ст. 345 ККУ.

На державних інспекторів Київського рибоохоронного патруля напали браконьєри, які облили людей бензином та погрожували вбивством

На державних інспекторів Київського рибоохоронного патруля напали браконьєри, які облили людей бензином та погрожували вбивством

Держрибагентство України

Групу, яка скоїла напад, затримали поліцейські

Групу, яка скоїла напад, затримали поліцейські

Держрибагентство України

На державних інспекторів Київського рибоохоронного патруля напали браконьєри, які облили людей бензином та погрожували вбити

На державних інспекторів Київського рибоохоронного патруля напали браконьєри, які облили людей бензином та погрожували вбити

Держрибагентство України

Групу, яка скоїла напад, затримали поліцейські

Групу, яка скоїла напад, затримали поліцейські

Держрибагентство України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомі влаштували справжній погром у піцерії Mister Cat на Позняках. В результаті постраждало вісім осіб.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Браконьеров нужно драть,драть и садить лет на 20
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