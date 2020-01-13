Обличчям у землю: в Білій Церкві озброєний чоловік "невдало" напав на поліцейських. Відео

У Білій Церкві (Київська область) поліцейські затримали чоловіка, який напав на них зі зброєю.

Відео інциденту в Facebook опублікував місцевий правоохоронець Максим Єрмаков, зазначивши, що він міг перерости в трагедію.

На кадрах видно, як патрульні з'ясовують суть конфлікту групи молодих людей на проїжджій частині, але раптово на них накидається чоловік, у якого в руках був "предмет, схожий на пістолет". Поліцейські не розгубилися і вдвох швидко "скрутили" зловмисника.

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у коментарях повідомив, що затриманий раніше розправою погрожував йому і його родині, але його "відмазували усіма способами куратори в погонах".

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Чернівцями чоловік із пістолетом напав на людей, травмувавши двох односельчан. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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