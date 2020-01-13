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13 січня • оновлено в 19:16
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Обличчям у землю: в Білій Церкві озброєний чоловік "невдало" напав на поліцейських. Відео

1.6т
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У Білій Церкві (Київська область) поліцейські затримали чоловіка, який напав на них зі зброєю.

Відео інциденту в Facebook опублікував місцевий правоохоронець Максим Єрмаков, зазначивши, що він міг перерости в трагедію.

На кадрах видно, як патрульні з'ясовують суть конфлікту групи молодих людей на проїжджій частині, але раптово на них накидається чоловік, у якого в руках був "предмет, схожий на пістолет". Поліцейські не розгубилися і вдвох швидко "скрутили" зловмисника.

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у коментарях повідомив, що затриманий раніше розправою погрожував йому і його родині, але його "відмазували усіма способами куратори в погонах".

Обличчям у землю: в Білій Церкві озброєний чоловік "невдало" напав на поліцейських. Відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Чернівцями чоловік із пістолетом напав на людей, травмувавши двох односельчан. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Белая церковь вотчина сказочника Штефанида дырявого, может оно горелки перепило
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ссаная церковь с со свидомитыми вы-родками.
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