Обличчя почорніло: у Києві в підвалі знайшли труп і непритомного чоловіка. Фото і відео

У вівторок вранці, 18 лютого, у Києві, на вулиці Тургенєвська, 35б, у підвалі виявили двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Один з них вже був мертвий, але другого вдалося врятувати.

Чоловіків знайшов прибиральник, який викликав лікарів і поліцейських. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, вранці прибиральник зайшов у підвальне приміщення, де розташована бойлерна. Там він виявив труп чоловіка з почорнілим обличчям. Біля нього лежала ще одна людина, яка була у важкому стані.

У Києві в підвалі знайшли труп і непритомного чоловіка Інформатор

Щоб дістати живого чоловіка з підвалу, медикам потрібна була допомога рятувальників. Скільки той лежав з трупом – невідомо. Його без свідомості доставили в реанімацію.

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Шансів врятувати другу людину не було. Зважаючи на те, що тіло потемніло, він загинув вже досить давно.

У Києві в підвалі знайшли труп і непритомного чоловіка Інформатор

У Києві в підвалі знайшли труп і непритомного чоловіка Інформатор

У Києві в підвалі знайшли труп і непритомного чоловіка Інформатор

У Києві в підвалі знайшли труп і непритомного чоловіка Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва, в підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського, 10 січня сантехнік виявив три тіла чоловіків. Ймовірно, вони були там тривалий час, адже обличчя встигли почорніти.

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