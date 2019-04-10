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/Кримінал

Обіцяли підірвати через 12 годин: у Києві "замінували" КМДА

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У середу, 10 квітня, невідомі заявили про замінування Київської міської державної адміністрації. Аноніми обіцяли підірвати її через 12 годин, близько 9-ї вечора.

Правоохоронці почали пошуки вибухівки, повідомили у прес-службі поліції Києва. Усіх працівників евакуювали.

"Близько 15-ї години київським правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування будівлі на Хрещатику. На перевірку прибули фахівці профільних служб", — уточнили правоохоронці.

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Причому "мінери" висунули низку вимог, які треба виконати для уникнення вибуху. Це — арешт майна першого заступника голови секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря, а також низки чиновників, які фігурували в гучному розслідуванні розкрадань "Укроборонпрому".

Як пише "Інформатор", аноніми висунули вимогу "призначити всім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна та оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету, в частині, яка не має обмеженого доступу".

КМДА "замінували"

КМДА "замінували"

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня в поліцію Києва надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності.

Через кілька годин невідомі повідомили про замінування ТРЦ Gulliver - з будівлі довелося евакуювати всіх співробітників і відвідувачів. Також вибухівку довелося шукати в ТРЦ Sky Mall.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
І які дурні ставлять лайки?! Або кремлеботи або зеленськоботи! Всі, хто поставить лайк під цією новиною, запрошують на 9 вечора під стіни КМДА!!!))))))))))))))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
ЦЭПУТИН !!!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Семёнов Александр, ні, цех*йло!))))
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