Обіцяли підірвати через 12 годин: у Києві "замінували" КМДА

У середу, 10 квітня, невідомі заявили про замінування Київської міської державної адміністрації. Аноніми обіцяли підірвати її через 12 годин, близько 9-ї вечора.

Правоохоронці почали пошуки вибухівки, повідомили у прес-службі поліції Києва. Усіх працівників евакуювали.

"Близько 15-ї години київським правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування будівлі на Хрещатику. На перевірку прибули фахівці профільних служб", — уточнили правоохоронці.

Причому "мінери" висунули низку вимог, які треба виконати для уникнення вибуху. Це — арешт майна першого заступника голови секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря, а також низки чиновників, які фігурували в гучному розслідуванні розкрадань "Укроборонпрому".

Як пише "Інформатор", аноніми висунули вимогу "призначити всім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна та оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету, в частині, яка не має обмеженого доступу".

КМДА "замінували" "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня в поліцію Києва надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності.

Через кілька годин невідомі повідомили про замінування ТРЦ Gulliver - з будівлі довелося евакуювати всіх співробітників і відвідувачів. Також вибухівку довелося шукати в ТРЦ Sky Mall.

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