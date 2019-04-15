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/Кримінал

''Обгоріла половина тіла'': у Києві школяра-зацепера ледь не вбило струмом

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві 14-річний зачепер отримав важку травму, коли перебував на даху вагона.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, нещасний випадок стався увечері 14 квітня на залізничній станції "Дарниця".

"У хлопця опіки 2-3 ступеня, обгоріло 50 відсотків тіла", – розповіло джерело.

Медики, які прибули на місце події, надали школяру допомогу, після чого його госпіталізували до столичної клінічної лікарні №2. За життя хлопця борються лікарі.

Інші обставини НП нині невідомі.

Надзвичайна подія сталася на залізничній станції

Надзвичайна подія сталася на залізничній станції "Дарниця"

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Надзвичайна подія сталася на залізничній станції

Надзвичайна подія сталася на залізничній станції "Дарниця"

Google. Maps

У прес-службі ГУНП у Києві повідомили, що школяр доторкнувся до електричної дуги і після ураження струмом впав на залізничну колію.

"Свідками події стали друзі, які викликали лікарів, але до прибуття швидкої допомоги з місця події втекли", – повідомили в поліції.

Як розповіли нашим журналістам в опіковому центрі, отримати важкі травми можна й не торкаючись високовольтного дроту, достатньо потрапити в межі електричного поля в радіусі 1-1,5 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві однокласники жорстоко побили 8-річного хлопчика, в результаті чого дитина опинилася в лікарні з діагнозом – травма живота.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дітиопік
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