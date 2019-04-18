Обдурили на 10 млн гривень! У Києві розкрили злочинну схему з продажем авто

Киянка організувала масштабну злочинну схему, за допомогою якої виманила в українців до 10 мільйонів гривень.

Вона і ще четверо співучасників під виглядом продажу автомобілів займалися шахрайством, повідомили на сторінці Департаменту кіберполіції України у Facebook.

"Від цієї діяльності постраждали приблизно 200 українців по всій території країни. Поліцейські провели санкціоновані обшуки в 7 офісах, де працювали 150 найнятих працівників", – повідомили правоохоронці.

Зловмисники імітували представництво інтересів юросіб, використовуючи їхні реквізити. Серед цих компаній: ТОВ "Юніверс-АРГО", ТОВ "КАПІТАЛТРАНІНВЕСТ", ТОВ "СМАРТ-І", ТОВ "АСКО-УКРТРЕЙД", приватні підприємства "АВТЕХ", "КОНСАЛ-ДІ" і "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна".

Оголошення шахраїв Facebook Департамент кіберполіції України

Facebook Департамент кіберполіції України

Всіх постраждалих від дій злочинців попросили звертатися в поліцію Києва.

Як писав OBOZREVATEL, набирає обертів нова схема шахрайства. Аферисти заволодівають телефонними СІМ-картками людей, до яких прив'язані карти банків.

Вони входять в особисті електронні кабінети і крадуть гроші. Крім того, вони примудряються навіть збільшити ліміт на цих картках і взяти в кредит великі суми.

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