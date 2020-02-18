Головна Новини
19 лютого • оновлено в 00:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Обчистив і спокійно пішов: у Києві злодій "покарав" банк на 300 тисяч гривень

Читати матеріал російською

Злочинець обчистив сейф відділення ПриватБанку в Печерському районі Києва і зник із здобиччю.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, це сталося вранці 17 лютого. Злодій проник у відділення банку на вул. Євгена Коновальця віджавши метало-пластикові двері.

В одному з кабінетів він відкрив сейф і забрав звідти понад 300 тисяч гривень.

У Києві злодій "покарав" банк на 300 тисяч гривень

Джерело відзначило, що злодієві не довелося особливо старатися, ключі від сейфа перебували в тому ж кабінеті. За попередньою інформацією злочинцеві на все знадобилося від 5 до 10 хвилин.

Сигналізація спрацювала, проте злочинець спокійно пішов із "виручкою".

Новини
На Київщині зібрали поліцейських, військових та рятувальників: у чому річ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві злодій обчистив автомобіль співачки MARUV (Ганна Корсун). Через кілька днів правоохоронці повернули їй частину речей. Задоволена співачка записала відеозвернення з відділення поліції.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал ПриватБанк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги