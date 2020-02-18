Обчистив і спокійно пішов: у Києві злодій "покарав" банк на 300 тисяч гривень

Злочинець обчистив сейф відділення ПриватБанку в Печерському районі Києва і зник із здобиччю.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, це сталося вранці 17 лютого. Злодій проник у відділення банку на вул. Євгена Коновальця віджавши метало-пластикові двері.

В одному з кабінетів він відкрив сейф і забрав звідти понад 300 тисяч гривень.

Джерело відзначило, що злодієві не довелося особливо старатися, ключі від сейфа перебували в тому ж кабінеті. За попередньою інформацією злочинцеві на все знадобилося від 5 до 10 хвилин.

Сигналізація спрацювала, проте злочинець спокійно пішов із "виручкою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві злодій обчистив автомобіль співачки MARUV (Ганна Корсун). Через кілька днів правоохоронці повернули їй частину речей. Задоволена співачка записала відеозвернення з відділення поліції.

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