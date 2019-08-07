"Обчистили" за 2 хвилини: в Києві обікрали відомий магазин техніки

У Києві раннім ранком 7 серпня невідомі обікрали магазин техніки "Алло". На пограбування їм знадобилося всього близько двох хвилин.

Група невідомих близько 5 ранку зламала двері, розпиляла грати і зайшла в магазин, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У момент пограбування всередині нікого не було. Вже через дві хвилини злочинці сіли в автомобіль і зникли в невідомому напрямку", – уточнили в ЗМІ.

У Києві обікрали магазин техніки "Інформатор"

Після прибуття охорони та поліції вдалося з'ясувати, що зникли близько 30 мобільних пристроїв Apple і Samsung. Загальна вартість збитків встановлюється.

Злодії винесли близько 30 мобільних "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у липні в Києві обікрали квартиру судді Верховного суду. Злодії проникли в приміщення і винесли коштовності. Що саме вкрали – невідомо.

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