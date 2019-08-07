"Обчистили" за 2 хвилини: в Києві обікрали відомий магазин техніки

У Києві раннім ранком 7 серпня невідомі обікрали магазин техніки "Алло". На пограбування їм знадобилося всього близько двох хвилин.
Група невідомих близько 5 ранку зламала двері, розпиляла грати і зайшла в магазин, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У момент пограбування всередині нікого не було. Вже через дві хвилини злочинці сіли в автомобіль і зникли в невідомому напрямку", – уточнили в ЗМІ.
У Києві обікрали магазин техніки
"Інформатор"
Після прибуття охорони та поліції вдалося з'ясувати, що зникли близько 30 мобільних пристроїв Apple і Samsung. Загальна вартість збитків встановлюється.
Злодії винесли близько 30 мобільних
"Інформатор"
Як писав OBOZREVATEL, у липні в Києві обікрали квартиру судді Верховного суду. Злодії проникли в приміщення і винесли коштовності. Що саме вкрали – невідомо.
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