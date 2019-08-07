Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Обчистили" за 2 хвилини: в Києві обікрали відомий магазин техніки

874 Читати матеріал російською

У Києві раннім ранком 7 серпня невідомі обікрали магазин техніки "Алло". На пограбування їм знадобилося всього близько двох хвилин.

Група невідомих близько 5 ранку зламала двері, розпиляла грати і зайшла в магазин, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У момент пограбування всередині нікого не було. Вже через дві хвилини злочинці сіли в автомобіль і зникли в невідомому напрямку", – уточнили в ЗМІ.

У Києві обікрали магазин техніки

У Києві обікрали магазин техніки

"Інформатор"

Після прибуття охорони та поліції вдалося з'ясувати, що зникли близько 30 мобільних пристроїв Apple і Samsung. Загальна вартість збитків встановлюється.

Злодії винесли близько 30 мобільних

Злодії винесли близько 30 мобільних

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у липні в Києві обікрали квартиру судді Верховного суду. Злодії проникли в приміщення і винесли коштовності. Що саме вкрали – невідомо.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel