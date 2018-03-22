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НП в метро Києва: чоловік упав під потяг

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На станції київського метро "Дніпро" чоловік потрапив під колеса поїзда.

"Чоловік, який потрапив під потяг, живий. Кажуть, що має серйозні проблеми з ногою. Причини з'ясовуються", - повідомляє в своєму Facebook співтовариство "Київ оперативний".

Рух поїздів після інциденту було тимчасово припинено, але незабаром відновлено.

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Як писав "Обозреватель", в Києві на станції метро "Контрактова площа" під поїзд потрапив молодий чоловік.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
КиївметроКиївський метрополітен
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