НП в метро Києва: чоловік упав під потяг

На станції київського метро "Дніпро" чоловік потрапив під колеса поїзда.

"Чоловік, який потрапив під потяг, живий. Кажуть, що має серйозні проблеми з ногою. Причини з'ясовуються", - повідомляє в своєму Facebook співтовариство "Київ оперативний".

Рух поїздів після інциденту було тимчасово припинено, але незабаром відновлено.

Як писав "Обозреватель", в Києві на станції метро "Контрактова площа" під поїзд потрапив молодий чоловік.