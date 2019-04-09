Ножем у шию і груди: під Києвом чоловіка ледь не вбили через ревнощі

У селі Козаровичі Київської області чоловік ледь не вбив коханого своєї екс-дружини. Він прийшов додому до колишньої та почав бити суперника руками й ногами.

Після цього нападник дістав кухонного ножа, якого приніс із собою, і вдарив чоловіка. Врятувати його від більш важких травм вдалося дружині, яка під час побиття вийшла у двір, повідомили в прес-службі поліції Київської області.

19-річного чоловіка госпіталізували, а 32-річний нападник зник.

"Медики діагностували ножове поранення шиї та проникаючі поранення грудей із крововтратою. Співробітники поліції затримали зловмисника. Він зізнався у скоєному і сказав, що всьому виною ревнощі", – повідомили деталі в поліції.

Під Києвом на чоловіка напали через його дружину Поліція Київської області

Як писав OBOZREVATEL, у Харкові 16-річний підліток через ревнощі вбив 14-річну дівчинку. Її тіло з численними ножовими пораненнями поліція виявила на вулиці Набережній.

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