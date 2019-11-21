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21 листопада • оновлено в 16:42
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"Новороссия!" У Києві помітили слід "русского міра". Фотофакт

1.7т
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У Києві, на вулиці Жилянській, поруч із Повітрофлотським шляхопроводом вандали пошкодили стіни підземного переходу, залишивши там напис "Новороссия".

Про це повідомив очевидець, військовослужбовець Юрій Задоя на своїй сторінці у Facebook. Він закликав владу доручити комунальникам прибрати таке графіті, а правоохоронців – найближчим часом знайти "любітєлєй русского міра".

"Місто Київ, вул. Жилянська, біля Повітрофлотського шляхопроводу невідомі особи пошкодили стіни підземного переходу і залишили свій автограф "Новороссия", – йдеться в дописі.

У Києві помітили слід "русского міра"

У Києві помітили слід "русского міра"

Facebook Юрія Задої

Військовий зазначив, що зовсім поруч з цим переходом розташовані Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство інфраструктури України.

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"Це свідчить, що бандформування "ДНР" та "ЛНР" почуваються в Києві занадто спокійно, якщо не бояться залишати такі надписи в громадських місцях", – наголосив Задоя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на одній із вулиць помітили яскраво-жовтий автомобіль забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Они просто ждут когда у них прощение просить будете)
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну так надо было дописать: "ху*ло пошел на ХYй". И всех делов. Или обрисовать большим органом - для "понимания" к@цапов и прочих ватносочувствующих насекомых, в.ч. и зе-фелитиков.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Новоотсосия и пукин
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