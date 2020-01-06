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6 січня • оновлено в 17:49
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"Новорічне" вбивство дівчат у Києві: прокуратура розкрила долю підозрюваних

2.7т
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Сергія Ксьондзика і Єлизавету Бершацьку, підозрюваних у вбивстві двох дівчат на арендованій квартирі в Києві, після затримання в Одесі доставлять назад до столиці.

Як поінформувала пресслужба прокуратури Києва в Facebook, їм незабаром повідомлять про підозру і оберуть запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Дії зловмисників попередньо кваліфіковані за п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 КК України", – відзначається в повідомленні.

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Убиті дівчинки Марія і Єва

Як писав OBOZREVATEL, 4 січня в Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Тіла господиня оселі знайшла на балконі в шафі. Їх трупи були зв'язані скотчем.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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