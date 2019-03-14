Нова бійня сусідів: у багатоповерхівці Києва з ножем напали на сім'ю

У Києві сварка між жителями багатоповерхівки закінчилася нападом із ножем і важкими пораненнями. За словами дружини потерпілого, конфлікт почався з мешканцями, які вживають наркотики.
Вона зробила їм зауваження, після чого сусіди накинулися на неї. Жінку взявся захищати її чоловік, який і отримав удар ножем, розповіли в спільноті "Троєщина FB" (фото 18+).
"Приїхав наряд, запропонував медичну допомогу, навіть після того, як ми сказали, хто конкретно і з якої квартири, просто поїхали. Ми думали, що до нас прийде хоча б дільничний, але тиша, незважаючи на те, що у мого чоловіка було ножове поранення!" ‒ повідомили в соцмережі.
Конфлікт між сусідами переріс у бійку
Facebook Троєщина FB
Конфлікт між сусідами переріс у бійку
Facebook Троєщина FB
Жінка також уточнила, що мова про будинок на проспекті Маяковського.
Facebook Троєщина FB
Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві побили чоловіка біля його квартири. За словами сусідів, напад трапився через те, що потерпілий занадто голосно слухав музику.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".