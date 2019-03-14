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/Кримінал

Нова бійня сусідів: у багатоповерхівці Києва з ножем напали на сім'ю

2.1тЧитати матеріал російською

У Києві сварка між жителями багатоповерхівки закінчилася нападом із ножем і важкими пораненнями. За словами дружини потерпілого, конфлікт почався з мешканцями, які вживають наркотики.

Вона зробила їм зауваження, після чого сусіди накинулися на неї. Жінку взявся захищати її чоловік, який і отримав удар ножем, розповіли в спільноті "Троєщина FB" (фото 18+).

"Приїхав наряд, запропонував медичну допомогу, навіть після того, як ми сказали, хто конкретно і з якої квартири, просто поїхали. Ми думали, що до нас прийде хоча б дільничний, але тиша, незважаючи на те, що у мого чоловіка було ножове поранення!" ‒ повідомили в соцмережі.

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Конфлікт між сусідами переріс у бійку

Конфлікт між сусідами переріс у бійку

Facebook Троєщина FB

Конфлікт між сусідами переріс у бійку

Конфлікт між сусідами переріс у бійку

Facebook Троєщина FB

Жінка також уточнила, що мова про будинок на проспекті Маяковського.

Нова бійня сусідів: у багатоповерхівці Києва з ножем напали на сім'ю

Facebook Троєщина FB

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві побили чоловіка біля його квартири. За словами сусідів, напад трапився через те, що потерпілий занадто голосно слухав музику.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Валевич Борис
Валевич Борис
Авакаков развалил всю реформу - мусора вообще ничего не делают, только бьют новенькие японские авто.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
не удивлен! страной правит опг порошенко и оборотни в погонах и мантиях! а вы чего ждали??
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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