"Ногами по обличчю!" Скандал із побиттям підлітками безхатька в Києві отримав продовження

Поліція "взялася" за справу 13-річних дівчат, які в Києві 16 лютого жорстоко побили безхатька Анатолія. Водночас мама однієї зі школярок впевнена, що підлітків оббрехали, а відео – змонтували.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, за словами свідків самого інциденту, школярі попросили чоловіка купити їм алкоголь, а тоді накинулися на нього (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найнеприємніше – били дівчата, а хлопчики підтримували й спостерігали. Били з особливою жорстокістю вже лежачого ногами по обличчю", – розповіли вони.

У Києві підлітки побили безхатька Скриншот

Тоді на місце приїхали правоохоронці, а одному з підлітків стало погано. Лікарі швидкої надали першу допомогу потерпілому, але той не став писати заяву в поліцію. Інші діти, за словами присутніх, саме тоді розбіглися.

Ініціаторкою, як стверджують очевидці, була дівчина в зеленій куртці. Як з'ясували журналісти, хуліганку звати Софія Є., їй 13 років. У соцмережах поширюється інформація про те, що вона вже не вперше бере участь у бійках, а в поліції навіть лежить одна заява на неї. У школі №251, де навчається неповнолітня, розповідати про свою ученицю відмовилися.

Водночас мама Софії Анна має свою версію – вона впевнена, що підлітків оббрехали.

"Як я можу подивитися відеозаписи події і які ще є докази, крім слів людей, що випили, та які сфотографували чоловіка, давши йому сигарети за те, що він ляже на асфальт. За словами дітей, усе було зовсім інакше. І якби було так, як написано, їх би забрали в дитячу кімнату поліції, але їх відпустили. Потрібні сенсації ціною виключення дітей зі школи?" – заявила жінка.

Але пресофіцерка Деснянського управління поліції Наталія Федоровська запевнила, що справі "вже дали хід". Вона уточнила, що ще у день інциденту було проведено бесіду з батьками, а також не виключила, що окремо матеріали передадуть в ювенальну поліцію.

"Матеріали зареєстровані в журналі єдиного реєстру заяв і повідомлень. Зараз усі дані перебувають у дільничних співробітників поліції. Але ми переглянемо все, що є щодо цього інциденту. Можливо, деякі моменти не були взяті до уваги. Зараз ми шукаємо потерпілого. Також є перехожі, які можуть підтвердити те, що бачили", – сказала Федоровська.

У Києві підлітки побили безхатька Скриншот

Пост у мережі Скриншот

Софія з друзями Instagram

Софія з друзями Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Миколи Закревського група підлітків жорстоко побила безпритульного чоловіка.

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