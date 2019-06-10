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/Кримінал

"Ніхто не заступився!" У маршрутці Києва побили жінку

2.3тЧитати матеріал російською

У Києві у маршрутці № 322, яка їздить у Бровари, пасажир накинувся на жінку похилого віку і побив її. За постраждалу ніхто не заступився.

За словами свідків, причина конфлікту не була суттєвою, але жінку все одно ніхто не захищав. Знімки з місця НП опублікували у групі dtp.kiev.ua у Facebook.

"Хлопець побив дорослу жінку. У маршрутці були чоловіки, і ніхто не заступився, робили вигляд, що нічого не відбувається. Водій не зупинився і не вжив жодних заходів, хоча треба було викликати швидку і міліцію", — поділилися свідки.

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Бійка

Бійка

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У коментарях до посту користувачі обурилися через байдужість інших пасажирів.

"До чого ми докотилася!" — написала Валентина Гаврилишина.

"Шкода, що в цьому маршруті їхала сіра перелякана маса", — висловилася Наталя Сотникова.

"Ніхто не заступився!" У маршрутці Києва побили жінку

Як писав OBOZREVATEL, у Києві водія маршрутки №461 підловили на хамській поведінці із пасажирами пільгових категорій.

Він спеціально висаджував пасажирів не на облаштованій зупинці, щоб не змогли зайти люди з правом на безкоштовний проїзд.

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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Очкодавы.. 90% в украине таких..
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Увы сейчас полно ссыкунов!
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