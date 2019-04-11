Нічого святого: з храму Києва викрали стародавню реліквію

У Києві невідомі викрали з православного храму ковчег із мощами Великомученика Георгія Переможця.

Про це OBOZREVATEL повідомили в поліції. Як з'ясувалося, реліквію викрали з нижнього храму Олександра Невського головного соборного храму приходу преподобного Сергія Радонезького по вул. Уманській, 14.

На сайті храму інформацію про крадіжку підтвердили, зазначивши, що священнослужителі відразу ж повідомили про подію правоохоронні органи.

Храм Сергія Радонезького prp-sergiy.kiev.ua

Зазначається, що розмір ковчега становить 25х25х12 см. Про наявність будь-якої інформації щодо його місцеперебування священнослужителі просять повідомляти за телефоном: 242-07-27 (храм) і 096-192-48-51 (о. Костянтин).

Ковчег із мощами prp-sergiy.kiev.ua

Великомученик Георгій Переможець — один з найвідоміших святих у християнському світі. Згідно з канонічним житієм, постраждав під час Великого гоніння за доби імператора Діоклетіана у 303 р. н. е.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві посеред вулиці озброєний злочинець вдарив перехожого по голові, після чого забрав сумку з грошима і втік. Здобиччю бандита стали кілька тисяч гривень.

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