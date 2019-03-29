"Нічого святого!" Києвом прокотилася хвиля нападів: що трапилося

У різних районах столиці 28 березня, за офіційною інформацією київської поліції, трапилося шість нападів.

OBOZREVATEL стали відомі подробиці НП. Розповімо про найбільш "яскравi" злочини.

У Шевченківському районі Києва на початку першої невідомі напали на 37-річного чоловіка прямо біля виходу зі станції метро "Площа Льва Толстого"

На людину напали на вул. Велика Васильківська

Його побили і відібрали сумку, в якій було близько 30 тисяч гривень, а також золотий ланцюжок з хрестом.

Чоловік втрачав свідомість, проте йому вдалося вирватися і застрибнути в машину в таксі.

Ще один напад трапився в Шевченківському районі на вулиці Тургенєвській близько 21 години. До 75-річної жінки підбіг чоловік і вихопив сумку, в якій був гаманець із 600 гривнями і ліки в ампулах. Після цього злочинець зник.

У цей же день до поліції звернувся киянин, якого пограбували раніше в Солом'янському районі. На вул. Волинській невідомі напали на 56-річного чоловіка і відібрали сумку, в якій були документи, мобільні телефони та 15 тисяч гривень.

За інформацією джерела OBOZREVATEL, нападом на літніх жінок і навіть дітей (у них відбирають мобільні телефони) зазвичай не гребують наркомани. "У таких немає нічого святого", - додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом бандити напали на родину підприємця. Подружню пару побили і забрали цінності.

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