Незаконно використали зброю? Ліквідація нападника на поліцейських на Київщині викликала скандал

Навколо ліквідації чоловіка, який в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області під час затримання відкрив стрілянину по поліції, спалахнув скандал. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали перевірку законності застосування зброї працівниками "КОРД".

Як повідомила пресслужба ДБР, процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

Так, співробітники підрозділу "КОРД" Головного управління Нанцполіції в місті Києві застосували вогнепальну зброю під час затримання порушника, який здійснив постріл у бік правоохоронця.

Ліквідація нападника на поліцейських на Київщині викликала скандал

Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

Ситуацію кваліфікували як умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині зловмисник під час затримання вчинив стрілянину, у результаті чого були поранені двоє поліцейських. Інцидент трапився вранці 2 жовтня у селі Хотянівка.

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