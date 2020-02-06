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7 лютого • оновлено в 09:05
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Незаконно їздила до Криму: в аеропорту Києва росіянка хотіла "купити" перетин кордону

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У пункті пропуску "Київ" (Жуляни) громадянка Росії, яка незаконно їздила до окупованого Криму, намагалася "купити" безперешкодний перетин кордону.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України на своєму сайті. Вона пропонувала $500 за свою перепустку (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Росіянка неодноразово їздила на ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску. Коли жінка зрозуміла, що внаслідок порушення українського законодавства прикордонники не пропустять її через державний кордон, спробувала підкупити їх.

У аеропорту Києва росіянка хотіла "купити" перетин кордону

У аеропорту Києва росіянка хотіла "купити" перетин кордону

Офіцер відділу "Жуляни" на хабар відповів відмовою. А росіянці натомість заборонили в'їзд на територію України на три роки та відправили зворотним рейсом.

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У аеропорту Києва росіянка хотіла "купити" перетин кордону. Документи жінки

У аеропорту Києва росіянка хотіла "купити" перетин кордону. Документи жінки

Державна прикордонна служба України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) контррозвідка СБУ затримала організатора незаконної схеми з ремонту й техобслуговування військово-транспортних літаків однієї із африканських країн.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ставки повысились. В 14г. в Харькове погранец просил 100.
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Главные новости украины,о чем бы ещё писали.
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фил филька
фил филька
ВОТ АР Крым. вот так теперь крым называется)
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
фил филька, Временно Окупировпная Територия Автономная Республика Крым, сядь обратно на бутылку и соси Чеченский...как ты любишь
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