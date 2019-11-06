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6 листопада • оновлено в 15:00
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"Невдало підрізав": під Києвом трапилася масштабна ДТП з вантажівкою

1.4т Читати матеріал російською

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП. Водій авто KIA "невдало підрізав" вантажівку.

Як написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, аварія трапилася неподалік від КП близько 10:10 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Внаслідок зіткнення легкове авто відкинуло на узбіччя, де воно перекинулося на бік та влетіло у дерево.

Під Києвом трапилася масштабна ДТП з вантажівкою

Під Києвом трапилася масштабна ДТП з вантажівкою

Київ Оперативний

На місце одразу приїхали рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі. Невідомо, чи є постраждалі.

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Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП

Київ Оперативний

Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку

Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку

Київ Оперативний

Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево

Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево

Київ Оперативний

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП

Київ Оперативний

Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку

Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку

Київ Оперативний

Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево

Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу вранці, 6 листопада, на 100-му кілометрі автодороги Київ-Харків трапилася масштабна ДТП за участі автобуса із 32 пасажирами та вантажівки. Водій першого транспортного засобу, ймовірно, заснув.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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