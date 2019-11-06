"Невдало підрізав": під Києвом трапилася масштабна ДТП з вантажівкою

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП. Водій авто KIA "невдало підрізав" вантажівку.

Як написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, аварія трапилася неподалік від КП близько 10:10 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Внаслідок зіткнення легкове авто відкинуло на узбіччя, де воно перекинулося на бік та влетіло у дерево.

Під Києвом трапилася масштабна ДТП з вантажівкою Київ Оперативний

На місце одразу приїхали рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі. Невідомо, чи є постраждалі.

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП Київ Оперативний

Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку Київ Оперативний

Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево Київ Оперативний

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП Київ Оперативний

Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку Київ Оперативний

Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу вранці, 6 листопада, на 100-му кілометрі автодороги Київ-Харків трапилася масштабна ДТП за участі автобуса із 32 пасажирами та вантажівки. Водій першого транспортного засобу, ймовірно, заснув.

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