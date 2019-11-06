"Невдало підрізав": під Києвом трапилася масштабна ДТП з вантажівкою

Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП. Водій авто KIA "невдало підрізав" вантажівку.
Як написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, аварія трапилася неподалік від КП близько 10:10 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Внаслідок зіткнення легкове авто відкинуло на узбіччя, де воно перекинулося на бік та влетіло у дерево.
Під Києвом трапилася масштабна ДТП з вантажівкою
Київ Оперативний
На місце одразу приїхали рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі. Невідомо, чи є постраждалі.
Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП
Київ Оперативний
Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку
Київ Оперативний
Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево
Київ Оперативний
Під Києвом, на Гостомельській трасі, 6 листопада трапилася моторошна ДТП
Київ Оперативний
Водій авто KIA невдало підрізав вантажівку
Київ Оперативний
Легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік та влетів у дерево
Київ Оперативний
Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу вранці, 6 листопада, на 100-му кілометрі автодороги Київ-Харків трапилася масштабна ДТП за участі автобуса із 32 пасажирами та вантажівки. Водій першого транспортного засобу, ймовірно, заснув.
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