Несла на руках: на Закарпатті трапилася смертельна ДТП з дитиною

У Закарпатській області легковий автомобіль Renault збив 8-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла у реанімації.

Трагедія трапилася біля с. Кам'янське Іршавського району увечері 14 жовтня. Марійка Галамбіца разом із батьком пішли у гості до знайомих. Поки тато розмовляв у дворі з родичами, школярка вийшла на вулицю, де її збила машина.

Начальниця пресслужби ГУНП Закарпаття Інеса Манзулич повідомила OBOZREVATEL, що обставини ДТП наразі з'ясовуються.

"За кермом автомобіля була жінка. Жодних свідчень на місці пригоди вона не надала, оскільки була у стані шоку", – зазначила Манзулич.

Місце пригоди. За словами очевидців, авто збило дитину на повороті Sirius

Місцеві жителі розповідають, що дівчинка перебувала на відстані пів метра від траси. Автомобіль же рухався на високій швидкості і на повороті його занесло просто на дитину. Від удару у Марії злетіло взуття, а саму її відкинуло убік більш ніж на десять метрів.

Батько загиблої Іван Галамбіца Sirius

Тітка школярки Анна Дюрі у коментарі журналістам телеканалу Sirius розповіла, що у дівчинки в результаті аварії була розбита голова.

"Вона лежала без свідомості. Я підняла її на руки і понесла", – повідомила вона.

Від удару у школярки злетіло взуття Sirius

ДТП трапилась у с. Кам'янське Іршавського району Google. Maps

Постраждалу доправили у реанімацію, де вона померла.

За повідомленням поліції, на момент пригоди жінка-водій була тверезою. На сьогодні вона не затримана. Відомо, що їй 53 роки, вона жителька Ужгорода.

Легковий автомобіль Renault, який збив дівчинку Національна поліція

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах автомобіль збив на пішохідному переході жінку з коляскою, в якій був 2-річний хлопчик. Малюка врятувало те, що жінка встигла відштовхнути коляску від себе і удар був дотичним. Момент ДТП потрапив на відео.

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