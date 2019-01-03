Нещодавно одружився і виховував сина: з'явилися нові дані про вбитого у Києві військового

Загиблий у результаті нападу на території елітного ЖК у Києві військовий Державного управління охорони Василь Х. був одружений і мав маленьку дитину.

У шлюбі він перебував трохи менше двох років, із квітня 2017-го. У загиблого залишилися красуня-дружина, син, мама, сестра і брат. Про це OBOZREVATEL стало відомо з публікацій у соціальних мережах родичів убитого.

"Ви тільки уявіть, наскільки складно стримувати емоції, коли наречений — рідний старший брат, якого веде під вінець наша мама, зал наповнений близькими.., а обручки виносить не просто мила дитина, а молодший брат", — написала у день весілля сестра Василя, Марія С.

Убитий Василь із мамою VK Марія С.

Загиблий із дружиною VK Аліна Х.

Весілля Василя Х. VK Аліна Х.

Як пише "Інформатор", убитий народився у Кам'янець-Подільському, але жив у Києві. Він не був активним у соцмережах, однак, судячи з профілю його дружини, Василь вів активний спосіб життя і виховував однорічного малюка.

Загиблий із сім'єю Інформатор

Загиблий із сім'єю Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову.

За словами очевидців, конфлікт стався після того, як до молодика, котрий вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов із автомобіля, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, після чого впав.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим під час перепалки на території елітного ЖК виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони.