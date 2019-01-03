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/Кримінал

Нещодавно одружився і виховував сина: з'явилися нові дані про вбитого у Києві військового

1.6тЧитати матеріал російською

Загиблий у результаті нападу на території елітного ЖК у Києві військовий Державного управління охорони Василь Х. був одружений і мав маленьку дитину.

У шлюбі він перебував трохи менше двох років, із квітня 2017-го. У загиблого залишилися красуня-дружина, син, мама, сестра і брат. Про це OBOZREVATEL стало відомо з публікацій у соціальних мережах родичів убитого.

"Ви тільки уявіть, наскільки складно стримувати емоції, коли наречений — рідний старший брат, якого веде під вінець наша мама, зал наповнений близькими.., а обручки виносить не просто мила дитина, а молодший брат", — написала у день весілля сестра Василя, Марія С.

Убитий Василь із мамою

Убитий Василь із мамою

VK Марія С.

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Загиблий із дружиною

Загиблий із дружиною

VK Аліна Х.

Весілля Василя Х.

Весілля Василя Х.

VK Аліна Х.

Як пише "Інформатор", убитий народився у Кам'янець-Подільському, але жив у Києві. Він не був активним у соцмережах, однак, судячи з профілю його дружини, Василь вів активний спосіб життя і виховував однорічного малюка.

Загиблий із сім'єю

Загиблий із сім'єю

Інформатор

Загиблий із сім'єю

Загиблий із сім'єю

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову.

За словами очевидців, конфлікт стався після того, як до молодика, котрий вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов із автомобіля, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, після чого впав.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим під час перепалки на території елітного ЖК виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Файбер Моня
Файбер Моня
Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешняя власть и "миныстр" авакян ничего не делает для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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