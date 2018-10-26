Неприродним способом: у Києві педофіл по-звірячому знущався над дитиною

У Києві чоловік, який неодноразово ґвалтував 10-річну падчерку, був засуджений до 14 років тюремного ув'язнення.

Як передає прес-служба столичної прокуратури, суд за фактом указаного правопорушення тривав протягом 5 років.

Але лише у вівторок, 23 жовтня, Київський апеляційний суд виніс остаточне рішення згідно з частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи).

Відзначається, що насильник своєї провини так і не визнав, через що його захист подавав апеляцію.

Дитина через свій вік не усвідомлювала характеру скоєних щодо неї дій, тому чоловік неодноразово вступав із нею в статеві стосунки неприродним способом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві серед білого дня по-звірячому згвалтували дитину.