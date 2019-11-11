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11 листопада • оновлено в 20:18
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Небезпечно для життя: що відбувається на "бермудському трикутнику" у Києві

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На кордоні Деснянського і Дніпровського районів у Києві розташоване перехрестя, яке вже отримало славу "кривавого". Йдеться про перетин пр. Ватутіна (Шухевича) з одного боку та пр. В. Маяковського - б. Перова – з іншого.

Цей транспортний вузол привернув до себе увагу киян після кількох масштабних ДТП в жовтні.

Так, 13 жовтня на перехресті зіткнулися "швидка допомога" і легковий автомобіль Peugeot. Загинули водій "швидкої" і фельдшер. Решта учасників ДТП, серед них троє дітей, отримали травми.

А 27 жовтня тут же зіткнулися Honda і Mercedes. Важкі травми отримали троє людей, в тому числі 12-річна дитина.

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Перехрестя Ватутіна (Шехевіча) - В. Маяковського - Перова

Перехрестя Ватутіна (Шехевіча) - В. Маяковського - Перова

Що відбувається на перехресті?

Журналісти OBOZREVATEL вирішили з'ясувати, скільки ДТП трапилось на даному "бермудському трикутнику" починаючи з 2018 року.

В Управлінні патрульної поліції у Києві на наш запит надіслали дані по всі аварій, які сталися на Ватутіна – Перова – Маяковського. У підсумку наш аналіз ДТП показав, що за 1 рік і 10 міс. на "забійніному" перехресті трапилась 21 аварія. При цьому "левова" частка всіх ДТП припадала на перехресті пр. Ватутіна – б. Перова.

Смертельна ДТП зі швидкою 13 жовтня

Смертельна ДТП зі швидкою 13 жовтня

ДТП на перехресті

Розповімо про деякі аваріях на цьому "проклятому" місці.

– 5 квітня 2018 року на перехресті трапилась аварія, утворився затор. Один водій вирішив об'їхати транспортний потік і протаранив зустрічний автомобіль. Від удару транспортні засоби розкидало в різні боки.

– 21 квітня на перехресті знову сталося зіткнення двох авто. Постраждали чотири людини.

– 11 червня автомобіль Ford збив велосипедиста, який вискочив з-за проїжджаючого авто. Велосипедиста в результаті госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.

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– 21 березня 2019 р. трапилась ДТП за участю Honda і Chevrolet Lacetti. Водій Honda пізніше повідомив журналістам, що водій Chevrolet, рухаючись з б. Перова, став повертати вліво на червоний сигнал світлофора. У цей момент автомобілі зіткнулися.

Небезпечно для життя: що відбувається на "бермудському трикутнику" у Києві

Відзначимо, що останнім часом у Києві зросла кількість ДТП. Тільки за минулий тиждень, з 4 по 10 листопада, в столиці трапилось понад 900 аварій. Крім того було складено 257 протоколів на водіїв, що керували транспортом у нетверезому вигляді.

Основними причини ДТП, за даними патрульної поліції, є: порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехрестя, водіння в нетверезому вигляді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 10 листопада в ДТП загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей. Аварія трапилась на перехресті.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто Національна поліція України
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Ш. Олег
Ш. Олег
Видно, не ужиться Маяковскому с Шухевичем… Впрочем, это я так, о своём, о девичьем. :)
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