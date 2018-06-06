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Небезпечна пожежа у Чорнобилі: в ДержНС оприлюднили нові дані

4.8тЧитати новину російською

Площа пожежі в Чорнобильській зоні станом на 08:00 середи, 6 червня, становить до 5 гектарів.

Як уточнила прес-секретар ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, в Чорнобильській зоні горить лісова підстилка і трава, а не ліс, пише 112.

"Для ліквідації пожежі залучили додаткові сили, це 15 одиниць техніки з усіх підрозділів Київської області. Горить не ліс, а трава і лісова підстилка. Верхової пожежі немає на даний момент, горить саме трава", - зазначають у ДержНС.

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Пожежа на ЧАЕС

Вікторія Рубан також повідомила, що причини загоряння встановлюватимуть співробітники поліції після того, як буде ліквідовано пожежу.

На даний час відомо, що загоряння виникло в декількох місцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація і фото про палаючий Рудий ліс у зоні відчуження.

Місце
УкраїнаЧорнобиль
Об'єкти
ЧАЕСпожежаГосЧС
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