Головна Новини
9 грудня • оновлено в 20:54
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Небезпечний поворот: що відомо про "прокляте" місце під Києвом

1.9т
Читати матеріал російською

Розворот на 19-му кілометрі одеської траси під Києвом заслужив у водіїв погану славу через безліч ДТП.

Про особливості "пекельного місця" в районі сіл Круглик та Віта-Поштова – у матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначена ділянка небезпечна тим, що для розвороту водіям необхідно перетнути три смуги зустрічного транспорту, який до того ж мчить зі спуску (для перегляду відео з дрона, проскрольте вниз).

Раніше влада намагалася вирішити проблему ДТП... закривши проїзд для транспорту.

Місцеві жителі відповіли акціями протесту і навіть блокували роботу техніки. У результаті проїзд залишили.

Розворот у районі сіл Віта-Поштова і Круглик

Розворот у районі сіл Віта-Поштова і Круглик

Як розповів OBOZREVATEL місцевий житель Гліб Лісовський, тисячі водіїв із довколишніх населених пунктів, щоб потрапити до Києва, щодня користуються двома розворотами: в районі Південного кладовища і Круглика. Якщо перекрити останній, на трасі утвориться величезний затор.

Новини
Діти втратили батьків: розкрито нові подробиці ДТП з мажорами в Миколаєві
Злощасний розворот

Злощасний розворот

Ще одна спроба вирішити проблему ДТП на ділянці була зроблена в кінці серпня. Для цього було встановлено світлофор.

Але, як показала практика, ситуацію він не змінив і 5 грудня на розвороті трапилась ДТП за участю до десятка автомобілів. Обійшлося без жертв.

ДТП на розвороті Круглик - Віта-Поштова

ДТП на розвороті Круглик - Віта-Поштова

dtp.kiev.ua

У цілому ж за півтора року на "пекельному" розвороті сталося 48 ДТП, в яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми.

Новини
Що буде з київським метро: суд ухвалив важливе рішення

Щоб раз і назавжди вирішити проблему з розворотом, необхідне будівництво раніше обіцяних владою дворівневих розв'язок у районі Південного кладовища і перехрестя Чабани – Гатне. У Службі автомобільних доріг Київської області OBOZREVATEL раніше повідомляли, що будівництво почнеться в нинішньому році. На тому все й закінчилося.

Місцеві жителі вимагають будівництво раніше обіцяних розв'язок

Місцеві жителі вимагають будівництво раніше обіцяних розв'язок

Група Facebook: "Розворот Круглик"

Ще одним рішенням проблеми водії бачать в облаштуванні безпечних лівих поворотів на одному рівні з дорогою. Вони є в багатьох країнах Європи і США. Нижче одна зі схем, яку можна було б застосувати при проєктуванні поворотів у районі Круглика.

Деякі водії пропонують облаштування безпечних лівих поворотів на ділянці

Деякі водії пропонують облаштування безпечних лівих поворотів на ділянці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Для зниження аварійності на ще двох ділянках одеської траси під Києвом було встановлено світлофори в районі перехрестя Чабани – Гатне і Південного кладовища

  • Кількість ДТП при цьому не знизилася. Остання гучна аварія в Чабанах трапилась 24 листопада, коли Уповноважений Зеленського Микола Кулеба, керуючи Toyota, зіштовхнувся з автобусом. Постраждали обидва водії, а також двоє синів Кулеби.

  • Не менш небезпечним є перехрестя, яке розташоване поруч із селами Гореничі і Стоянка. Для зниження аварійності на ділянці ще в 2012 році почали будувати дворівневу розв'язку, однак роботи на сьогодні заморожені.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги