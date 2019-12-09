Небезпечний поворот: що відомо про "прокляте" місце під Києвом

Розворот на 19-му кілометрі одеської траси під Києвом заслужив у водіїв погану славу через безліч ДТП.

Про особливості "пекельного місця" в районі сіл Круглик та Віта-Поштова – у матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначена ділянка небезпечна тим, що для розвороту водіям необхідно перетнути три смуги зустрічного транспорту, який до того ж мчить зі спуску (для перегляду відео з дрона, проскрольте вниз).

Раніше влада намагалася вирішити проблему ДТП... закривши проїзд для транспорту.

Місцеві жителі відповіли акціями протесту і навіть блокували роботу техніки. У результаті проїзд залишили.

Розворот у районі сіл Віта-Поштова і Круглик

Як розповів OBOZREVATEL місцевий житель Гліб Лісовський, тисячі водіїв із довколишніх населених пунктів, щоб потрапити до Києва, щодня користуються двома розворотами: в районі Південного кладовища і Круглика. Якщо перекрити останній, на трасі утвориться величезний затор.

Злощасний розворот

Ще одна спроба вирішити проблему ДТП на ділянці була зроблена в кінці серпня. Для цього було встановлено світлофор.

Але, як показала практика, ситуацію він не змінив і 5 грудня на розвороті трапилась ДТП за участю до десятка автомобілів. Обійшлося без жертв.

ДТП на розвороті Круглик - Віта-Поштова dtp.kiev.ua

У цілому ж за півтора року на "пекельному" розвороті сталося 48 ДТП, в яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми.

Щоб раз і назавжди вирішити проблему з розворотом, необхідне будівництво раніше обіцяних владою дворівневих розв'язок у районі Південного кладовища і перехрестя Чабани – Гатне. У Службі автомобільних доріг Київської області OBOZREVATEL раніше повідомляли, що будівництво почнеться в нинішньому році. На тому все й закінчилося.

Місцеві жителі вимагають будівництво раніше обіцяних розв'язок Група Facebook: "Розворот Круглик"

Ще одним рішенням проблеми водії бачать в облаштуванні безпечних лівих поворотів на одному рівні з дорогою. Вони є в багатьох країнах Європи і США. Нижче одна зі схем, яку можна було б застосувати при проєктуванні поворотів у районі Круглика.

Деякі водії пропонують облаштування безпечних лівих поворотів на ділянці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Для зниження аварійності на ще двох ділянках одеської траси під Києвом було встановлено світлофори в районі перехрестя Чабани – Гатне і Південного кладовища

Кількість ДТП при цьому не знизилася. Остання гучна аварія в Чабанах трапилась 24 листопада, коли Уповноважений Зеленського Микола Кулеба, керуючи Toyota, зіштовхнувся з автобусом. Постраждали обидва водії, а також двоє синів Кулеби.

Не менш небезпечним є перехрестя, яке розташоване поруч із селами Гореничі і Стоянка. Для зниження аварійності на ділянці ще в 2012 році почали будувати дворівневу розв'язку, однак роботи на сьогодні заморожені.

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