Небезпечні "ігри": у Києві обчистили відомого співака

На автозаправці SHELL вночі 19 серпня із автомобіля відомого співака, музиканта і композитора Петра Чорного невідомий викрав сумку з грошима і документами.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент стався близько другої години ночі на 6-му кілометрі житомирського шосе в Святошинському районі столиці.

Артист, за інформацією джерела, залишив незамкненими двері автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon, чим і скористався злочинець.

"Це дуже небезпечні "ігри" - не блокувати двері автомобіля. Зараз злочинці - відморожені, наслідки можуть бути набагато гіршими", - поділилося джерело в правоохоронних органах.

Петро Чорний - виходець зі знаменитої ромської родини. Його мама, відома виконавиця старовинних циганських пісень і романсів Галя Чорна грала в театрі "Ромен", а потім разом із батьком вони створили ансамбль "Циганські наспіви" та гастролювали по всій країні. Петро продовжив сімейну династію.

18 серпня відомий артист взяв участь у благодійному концерті в Житомирі на підтримку учасниці групи "Фрістайл" Ніни Кірсо. Концерт пройшов у рамках IV Міжнародного фестивалю "Пісенний Спас" імені Володимира Шинкарука.

Всі зібрані гроші підуть на реабілітацію Кiрсо, яка перенесла інсульт. Всього на благодійний концерт з'їхалося більше 30 виконавців.

Петро Чорний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві відбувається багато крадіжок і пограбувань. Одним із найбільш цинічних злочинів стала недавня НП біля залізничного вокзалу - громадянин В'єтнаму заявив, що співробітники поліції відібрали у нього 50 тис. доларів.

Однак найбільш небезпечними є розбійні напади - озброєні злочинці заради здобичі готові вбивати. Один із недавніх прикладів - наліт на "ювелірку" в Шевченківському районі столиці. Бандити застрелили охоронця, який раніше служив у правоохоронних органах, і забрали близько п'яти мільйонів гривень.